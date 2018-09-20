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              BEGETON | ART
              Добавлено 20.09.2018
              750

              Болюсы Хуато Цзайцзао (Huatuo Zaizao Wan)

              Телефон
              +79773752979
              Продавец
              Ameeka
              0
              Описание товара

              Курс применения: 30 дней  В упаковке:12 пакетиков по 8 гр.Действие препарата:улучшает  мозговое кровообращение,способствуют рассасыванию тромбов,способствуют устранению отеков головного мозга,способствуют стимуляции нервной активности головного мозга,угнетаемой в результате заболеваний сосудов головного мозга.  Показания к применению: умственное переутомление, ослабление памяти, способности сосредоточиться, признаки нарушения мозгового кровообращения: чувство онемения конечностей, головокружение, шум в ушах, головные боли, нейроциркуляторная дистония (ранее называлась вегетососудистая дистония или невроз сердца), то есть нарушение тонуса сосудов головного мозга, проявляющееся в головных болях, шуме в ушах, головокружении, слабости, разбитости, быстрой утомляемости, приливах чувства жара и холода, потливости, похолодании пальцев рук и ног, перепадах артериального давления, нарушении сна (бессонница вечером, сонливость утром, прерывистый, поверхностный сон)

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