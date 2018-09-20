Болюсы Хуато Цзайцзао (Huatuo Zaizao Wan)

Описание товара

Курс применения: 30 дней В упаковке:12 пакетиков по 8 гр.Действие препарата:улучшает мозговое кровообращение,способствуют рассасыванию тромбов,способствуют устранению отеков головного мозга,способствуют стимуляции нервной активности головного мозга,угнетаемой в результате заболеваний сосудов головного мозга. Показания к применению: умственное переутомление, ослабление памяти, способности сосредоточиться, признаки нарушения мозгового кровообращения: чувство онемения конечностей, головокружение, шум в ушах, головные боли, нейроциркуляторная дистония (ранее называлась вегетососудистая дистония или невроз сердца), то есть нарушение тонуса сосудов головного мозга, проявляющееся в головных болях, шуме в ушах, головокружении, слабости, разбитости, быстрой утомляемости, приливах чувства жара и холода, потливости, похолодании пальцев рук и ног, перепадах артериального давления, нарушении сна (бессонница вечером, сонливость утром, прерывистый, поверхностный сон)