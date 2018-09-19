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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.09.2018
              491

              Биодобавка Симбиотик Чиа

              Телефон
              +79630730159
              Продавец
              Кабинет Имаго
              0
              Описание товара

              БАД Симбиотик ЧиаЧиа – регулятор аппетита и средство для снижения веса.Симбиотик, придающий энергию, – источник комплекса биологически доступных целебных компонентов (кальция, омега-3, калия, магния и многих других), кроме того, это стабилизатор деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем и регулятор аппетита, средство для снижения веса.В народной медицине используется в качестве одного из средств профилактики заболеваний, которые современная медицина классифицирует как проявления диабета 2-го типа.Применение: все наименования серии являются пищевыми продуктами (не БАД) и не имеют ограничений по приему.Состав: симбиотическая закваска, семена чиа.

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