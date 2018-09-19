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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.09.2018
              661

              Биодобавка Хромохел

              Телефон
              +79630730159
              Продавец
              Кабинет Имаго
              0
              Описание товара

              БАД ХромохелХром − микроэлемент, жизненно необходимый для человека, участвующий в регуляции углеводного и жирового обмена, деятельности сердечной мышцы, сосудов, важен для ферментного и гормонального обмена. Дефицит хрома значительно повышает риск развития атеросклероза, сахарного диабета, приводит к нарушению белкового обмена, развитию ишемической болезни сердца, способствует увеличению веса, появлению беспокойства, бессонницы, головных болей. Хром помогает преодолеть стресс, улучшает пищеварение, способствует снижению веса и укреплению мышц.«Хромохел» − не имеющая аналогов в России и за рубежом формула БАД на основе аспарагиновой кислоты и хрома.Каждая таблетка содержит 100 мкг микроэлемента хрома (III).Рекомендуется:для укрепления иммунитета

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