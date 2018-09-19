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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.09.2018
              801

              Биодобавка Симбионты Кутушова С Брокколи

              Телефон
              +79630730159
              Продавец
              Кабинет Имаго
              0
              Описание товара

              БАД Симбионты Кутушова С БрокколиСухой кисломолочный продукт «Симбионты Кутушова» благодаря природному симбиозу входящих в него «полезных» микроорганизмов способствует сохранению и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и активизации защитных сил организма.Активные вещества, содержащиеся в брокколи, способствуют нормализации гормонального фона, что особенно важно для женщин в климактерический период.Продукт обогащен соединениями йода, селена, которые благодаря стимуляции микроорганизмами процесса пищеварения гораздо лучше усваиваются и восполняют их дефицит в организме.Исследованиями доказано, что регулярное применение этого продукта потенциально способствует увеличению продолжительности и качества жизни.Состав: нормализованное молоко, ферментированное симбиотической закваской «ЭМ-Курунга», брокколи, йод, селен, фитонутриенты, органические кислоты, ферменты, витамины, аминокислоты.Не содержит подсластителей, ароматизаторов и ГМИ.1 таблетка = 1 ведро кефира.В профилактических целях ‒ по 1 таб. 3 раза в день.

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