Биодобавка Симбионты Кутушова С Брокколи

Описание товара

БАД Симбионты Кутушова С БрокколиСухой кисломолочный продукт «Симбионты Кутушова» благодаря природному симбиозу входящих в него «полезных» микроорганизмов способствует сохранению и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и активизации защитных сил организма.Активные вещества, содержащиеся в брокколи, способствуют нормализации гормонального фона, что особенно важно для женщин в климактерический период.Продукт обогащен соединениями йода, селена, которые благодаря стимуляции микроорганизмами процесса пищеварения гораздо лучше усваиваются и восполняют их дефицит в организме.Исследованиями доказано, что регулярное применение этого продукта потенциально способствует увеличению продолжительности и качества жизни.Состав: нормализованное молоко, ферментированное симбиотической закваской «ЭМ-Курунга», брокколи, йод, селен, фитонутриенты, органические кислоты, ферменты, витамины, аминокислоты.Не содержит подсластителей, ароматизаторов и ГМИ.1 таблетка = 1 ведро кефира.В профилактических целях ‒ по 1 таб. 3 раза в день.