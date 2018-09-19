Шии Таке Грибной женьшень

Описание товара

Грибной Женшень«Грибной Женшень» — биологически активная добавка к пище, содержащая как основные компоненты, грибы китайские «Шиитаке» сушеные, экстракт семян тыквы, лецитин, фукус, витамины (бета-каротин, Е и С).«Грибной женьшень» улучшает обменные процессы, повышает мобилизующие ресурсы организма при стрессе, помогает сбалансировать гормональный статус женщины, снижает риск развития воспалительных заболеваний, улучшает состояние при предменструальном синдроме и в период климактерических изменений, для профилактики и облегчения состояний при заболеваниях молочных желез.Грибы шиитаке (Lentinus edodes), являются источником незаменимых аминокислот (аргинина, гистидина, лейцина, изолейцина, лизина, тирозина, треонина, метионина, фенилаланина, валина), микро- и макроэлементов (меди, железа, цинка, азота, фосфора, калия, натрия, кальция, магния) жирных кислот, полисахаридов (лентинана), витамина Д, грибных фитонцидов. Значение гриба шии-таке в восточной медицине сопоставимо с женьшенем.Экстракт семян тыквы содержит биологически активные вещества: каротиноиды, токоферолы (альфа-, бета-, гамма-, сигма-изомеры), фосфолипиды, стерины, фосфатиды, флавоноиды, витамины А, Е, F, В1, В2, В6, С, РР, насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные соединения, микроэлементы, которые определяют противовоспалительное и цитопротекторное действие. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) усиливают выработку половых гормонов, за счет чего достигается улучшение состояния при ПМС и в период климактерических изменений. Кроме того, ПНЖК способствует уменьшению холестерина в крови, а, следовательно, способствует профилактике атеросклероза.Лецитин способствует правильному обмену жиров, нормализует уровень холестерина, стимулирует желчеотделение, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Большинство гормонов вырабатывается при участии лецитина. Лецитин — основное вещество нервной системы. Головной мозг на 30% состоит из лецитина. При недостаточном его поступлении в организм может страдать умственное развитие. Лецитин составляет основу миелиновой оболочки нервных волокон. Дефицит лецитина в организме приводит к усталости, повышенной раздражительности, вплоть до нервного срыва. Большое значение имеет достаточное содержание лецитина в питании больных, страдающих атеросклерозом, болезнями печени, желчнокаменной болезнью, кожными заболеваниями, с гормональными нарушениями.Фукус содержит полный набор макро и микро элементов, входящих в состав организма человека (42 элемента, в том числе: кальции, калий, магний, цинк, сера, йод, кремний, фосфор, железо, селен, барий и др.), широкий спектр витаминов (A, B1, В2, В3, В12, С, D3, Е, К, F, Н), пантотеновая и фолиевая кислоты, полисахаридные фракции, аминокислоты, клетчатка. Фукус стимулирует функцию щитовидной железы, женских половых гормонов, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов, очищает организм от шлаков, является активным природным «сжигателем» жира. Регулирует углеводный, пуриновый и липидный обмены.Витамины С и Е, бета-каротин выполняют функцию антиоксидантов, способствуют снижению оксидативного стресса и улучшению регенерации костной ткани, восполняют недостаточность антиоксидантной защиты.Показания к применению:гормональные нарушения