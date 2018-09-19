Шии Таке Императорский Гриб

Описание товара

Императорский Гриб«Императорский Гриб» — биологически активная добавка к пище, содержащая как основные компоненты, грибы китайские «Шиитаке» сушеные, лист толокнянки, экстракт семян тыквы, сухой экстракт высушенных плодов Со пальметто, траву душицы, глютаминовую кислоту, таурин, окись цинка, окись магния, сульфат марганца.В последние годы хронические воспалительные заболевания предстательной железы (простатиты) отмечены приблизительно у 40% обследованных мужчин. У 25% мужчин свыше 40 лет и у 80% свыше 70 лет наблюдается доброкачественное увеличение простаты (аденома простаты). Количество бесплодных браков в мире достигло 15%, причем половина из них обусловлена бесплодием мужчин.Сотрудниками Клиники «Практика здоровья» найден уникальный состав ингредиентов, необходимый для использования при заболеваниях мочеполовой системы, а также обладающих общеукрепляющим и тонизирующим действием.Грибы шиитаке (Lentinus edodes), входящие в состав БАД, являются источником незаменимых аминокислот (аргинина, гистидина, лейцина, изолейцина, лизина, тирозина, треонина, метионина, фенилаланина, валина), микро- и макроэлементов (меди, железа, цинка, азота, фосфора, калия, натрия, кальция, магния) жирных кислот, полисахаридов (лентинана), витамина Д, грибных фитонцидов.Комплекс биологически активных веществ листьев толокнянки обладает мочегонным, противовоспалительным и противомикробным действием, показан при воспалительных заболеваний простаты, мочевого пузыря и мочевыводящих путей.Суммарная совокупность фармакологических свойств биологически активных веществ семян тыквы определяет противовоспалительное и цитопротекторное действие, способствует снижению холестерина в крови.Плоды Со Пальметто содержат стероидные компоненты, оказывающие тонизирующее воздействие на репродуктивную функцию мужчин, нормализует функцию предстательной железы, поддерживает нормальную работу мочевыделительной системы.Трава душицы содержит эфирные масла (тимол, карвакрол и др.), дубильные вещества, флавоноиды, витамины. Душица оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, улучшает пищеварение, обладает желчегонным и потогонным свойствами, а также антибактериальным действием.Глютаминовая кислота — заменимая аминокислота, принимающая участие в белковом и углеводном обменах, стимулирует окислительные процессы, препятствует снижению окислительно-восстановительного потенциала, повышает стойкость организма к гипоксии, нормализует процессы гликолиза в тканях, оказывает гепатопротекторное действие.Аминокислота Таурин — природное вещество, входящее в состав тканей сердца и скелетной мускулатуры, компонент желчи, нейромедиатор, является продуктом метаболизма незаменимой аминокислоты цистеин. Таурин уменьшает судорожную активность мозга, имеет значение для: зрения, агрегации тромбоцитов мозга, компенсирует сердечную недостаточность и аритмию, снижает метеочувствительность.Микроэлементы цинка, магния и марганца выполняют функцию антиоксидантов, способствуют снижению оксидативного стресса и улучшению регенерации костной ткани, восполняют недостаточность антиоксидантной защиты организма, восполняют суточную потребность организма в этих элементах.Биологически активная добавка к пище «Императорский гриб» предназначена для реализации населению в качестве источника таурина, L-глутаминовой кислоты и дополнительного источника магния, цинка и марганца.Показания к применению:болезни почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей и мочеполовой системы