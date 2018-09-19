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              BEGETON | ART
              Добавлено 19.09.2018
              500

              ТыквеВит во флаконе (100мл)

              Телефон
              +79630730159
              Продавец
              Кабинет Имаго
              0
              Описание товара

              ТыквеВит «ТыквеВит» - новый продукт природного происхождения, в котором достигнуто оптимальное соотношение биологически активных веществ, входящих в состав масла из семян тыквы и масла зародышей пшеницы, которое обогащает «ТыквеВит» октакозанолом и наиболее эффективной формой витамина Е – альфа-токоферолом, что позволяет многократно усилить воздействие полученной смеси на организм человека (эффект синергизма). В результате этого при профилактике и лечении различных заболеваний «ТыквеВит» намного эффективнее, чем широко известные препараты на основе тыквенного масла. Оказывает гепатопротективное, желчегонное, противовоспалительное, регенерирующее, дерматопротективное, иммуномодулирующее, антисклеротическое, антиоксидантное действие. Способствует снижению уровня холестерина в крови, повышает потенцию и эластичность сосудов, обладает противопаразитарными свойствами.

              Показания к применению:

              хронический простатит, аденома предстательной железы, гиперплазия предстательной железы, половые расстройства при простатите

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