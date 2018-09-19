ТыквеВит во флаконе (100мл)

Описание товара

ТыквеВит «ТыквеВит» - новый продукт природного происхождения, в котором достигнуто оптимальное соотношение биологически активных веществ, входящих в состав масла из семян тыквы и масла зародышей пшеницы, которое обогащает «ТыквеВит» октакозанолом и наиболее эффективной формой витамина Е – альфа-токоферолом, что позволяет многократно усилить воздействие полученной смеси на организм человека (эффект синергизма). В результате этого при профилактике и лечении различных заболеваний «ТыквеВит» намного эффективнее, чем широко известные препараты на основе тыквенного масла. Оказывает гепатопротективное, желчегонное, противовоспалительное, регенерирующее, дерматопротективное, иммуномодулирующее, антисклеротическое, антиоксидантное действие. Способствует снижению уровня холестерина в крови, повышает потенцию и эластичность сосудов, обладает противопаразитарными свойствами.

Показания к применению:

хронический простатит, аденома предстательной железы, гиперплазия предстательной железы, половые расстройства при простатите