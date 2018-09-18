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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              675

              Масло основа Виноградная косточка

              Телефон
              +79138929218
              Продавец
              Фитоаптека Gloryon
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              Описание товара

              Описание

              Масло виноградной косточки содержит более 100 активных компонентов: полиненасыщенные жирные кислоты, микро- и макроэлементы, витамины A, B, C, Е, F и РР. Способствует быстрому восстановлению целостности кожи при ранках, ожогах, ссадинах, порезах, мозолях.

              Применяется для лечения заболеваний вен - хронической венозной недостаточности с варикозным расширением вен, тромбозом и трофичес¬кими язвами, геморрое. Эффективно при заболеваниях капилляров, которые сопровождаются повышенной хрупкостью их стенок.

              Эффективно в борьбе с целлюлитом, укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных и лимфатических сосудов, потенцируя кровообращение. Повышает упругость кожи.

              Состав

              100% эфирное масло"Виноградная косточка", 50 мл

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