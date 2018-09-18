Масло основа Виноградная косточка

Описание товара

Описание

Масло виноградной косточки содержит более 100 активных компонентов: полиненасыщенные жирные кислоты, микро- и макроэлементы, витамины A, B, C, Е, F и РР. Способствует быстрому восстановлению целостности кожи при ранках, ожогах, ссадинах, порезах, мозолях.

Применяется для лечения заболеваний вен - хронической венозной недостаточности с варикозным расширением вен, тромбозом и трофичес¬кими язвами, геморрое. Эффективно при заболеваниях капилляров, которые сопровождаются повышенной хрупкостью их стенок.

Эффективно в борьбе с целлюлитом, укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных и лимфатических сосудов, потенцируя кровообращение. Повышает упругость кожи.

Состав

100% эфирное масло"Виноградная косточка", 50 мл