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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              1 134

              Эфирное масло Герань

              Телефон
              +79138929218
              Продавец
              Фитоаптека Gloryon
              0
              Описание товара

              Описание

              Эмоциональная сфераВлияние этого масла на эмоциональное состояние мягкое, успокаивающее, утешающее в печали, создающее светлое романтическое настроение. С этим ароматом Вы чувствуете себя уютно, легко придаётесь приятным мечтаниям. Оно располагает к нежности и чувственному сближению. Аромат герани хорошо успокаивает детей, делает их менее капризными и агрессивными. Косметическое действие масла герани благотворно для чувствительной, повреждённой, сухой кожи. Оно хорошо устраняет сыпь, воспаления и быстро регенерирует кожу после ожогов и обморожений. Масло герани применимо для контроля кожных инфекций, в том числе герпеса. Оно улучшает регенерацию клеток. Благодаря его способности стимулировать лимфообращение и выведение токсинов, масло герани хорошо помогает при целлюлите. Целебное действие масла герани проявляется в регулировании гормонального обмена, полезно при мигренях, болезненных менструациях, гипертонических кризах, отёках и тучности. Кроме того, оно помогает справиться с инфекцией, в особенности, органов дыхания. Масло герани эффективно помогает при воспалении голосовых связок, сопровождающемся потерей голоса. Действие этого масла благотворно и при разнообразных гинекологических заболеваниях. Запах герани отпугивает насекомых. Магическое действие масла герани подчинено планетарному влиянию Венеры - ветреной, женственной, любвеобильной и вечно юной. Это делает масло герани одним из снадобий любовной магии, привораживающим, берущим в чувственный плен, защищающим от несчастной любви. Это средство помогает восполнить энергетические потери тем, кто пострадал от любовного соперничества. Во Франции, в старые времена, цветок герани прикалывали на грудь молодой девушке, как пожелание счастливой женской судьбы.

              Состав

              100% эфирное масло"Герань", 10 мл

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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