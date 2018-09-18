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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              627

              Эфирное масло Лимон

              Телефон
              +79138929218
              Продавец
              Фитоаптека Gloryon
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              Описание товара

              Описание

              Эмоциональная сфераСтабилизирует и тонизирует нервную систему, устраняет депрессию. Освежает, обеспечивает прилив сил и позитивных мотиваций, усиливает интерес к жизни, побуждает к творческим действиям. Повышает настроение, дарует эмоциональную независимость. Косметическое действиеЛимон обладает непревзойдённой способностью отбеливать кожу. Разглаживает мелкие морщинки, устраняет куперозы (сосудистый рисунок). Помогает справиться с бактериально-вирусной сыпью, подходит для ухода за жирной кожей, это масло эффективно при целлюлите и ожирении. Смягчает огрубевшие участки кожи.Устраняет ломкость волос и ногтей, придаёт им здоровый блеск

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