Эфирное масло Лимон

Описание товара

Описание

Эмоциональная сфераСтабилизирует и тонизирует нервную систему, устраняет депрессию. Освежает, обеспечивает прилив сил и позитивных мотиваций, усиливает интерес к жизни, побуждает к творческим действиям. Повышает настроение, дарует эмоциональную независимость. Косметическое действиеЛимон обладает непревзойдённой способностью отбеливать кожу. Разглаживает мелкие морщинки, устраняет куперозы (сосудистый рисунок). Помогает справиться с бактериально-вирусной сыпью, подходит для ухода за жирной кожей, это масло эффективно при целлюлите и ожирении. Смягчает огрубевшие участки кожи.Устраняет ломкость волос и ногтей, придаёт им здоровый блеск