Описание товара

Описание

Эмоциональная сфера.Влияние этого масла на эмоциональное состояние подобно влиянию медового месяца на экзотических островах. Оно излечивает от депрессии, тревожности, раздражительности, слабости и гнева.Аромат иланг-иланга заставляет голову чуточку кружиться от счастья, создает лёгкую эйфорию и раскрепощает чувственность. Это одно из самых эротических и романтических масел.

Косметическое действие иланг-иланга будет полезно раздраженной, повреждённой и жирной коже. Это масло мягко дезинфицирует и тонизирует, стимулирует кровообращение в капиллярах и великолепно питает клетки кожи. Оно также весьма полезно для ухода за волосами, особенно ослабленными и повреждёнными. Это одно из средств интим-косметики.

Целебное действие этого масла проявляется в полной мере при сердечно-сосудистых заболеваниях.Оно понижает артериальное давление, успокаивает одышку и сердцебиение.Регулярное использование масла иланг-иланга улучшает кровоснабжение сердечной мышцы и уменьшает явления стенокардии.Это хорошее противосудорожное средство. Масло иланг-иланга эффективно помогает при спастических расстройствах кишечника.

Магическое действие иланг-иланга находится под планетарным влиянием Венеры.Аромат этого масла поможет Вам очаровать возлюбленного, разжечь огонь любовной страсти, растопить любой"айсберг".Благоухающими венками из иланг-иланга в Полинезии украшают новобрачных.Его ароматическим дымом окуривают жилище для защиты от ссор и разлада.

Состав

100% эфирное масло"Иланг-Иланг", 10 мл