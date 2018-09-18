Описание товара

Описание

Эмоциональная сфераВлияние этого масла на эмоциональное состояние стимулирующее, бодрящее. Розмарин - это утренний аромат, он помогает проснуться по-настоящему. Это восхитительное лекарство для тех, кто подвержен лени, сонливости. Масло розмарина - хорошее средство от депрессии, сопровождающейся апатией, слабостью духа, общим упадком сил. Розмарин придаёт храбрость тихоням. Косметическое применение масла розмарина связано с его способностью тонизировать кожу, делать её молодой и упругой. Масло розмарина дезинфицирует и оказывает противовоспалительное действие. Это традиционное средство для ухода за волосами - укрепляющее, стимулирующее их рост, излечивающее от перхоти. Кроме того, розмарин полезен тем, кто страдает от варикозного расширения вен. Целебное действие этого масла проявляется при атеросклерозе, аритмии, кардионеврозе, отёчности и других нарушениях кровообращения. Розмарин полезен при респираторных заболеваниях, бронхите, астме. Его стимулирующее действие благоприятно при колитах, нарушениях пищеварения, дисфункции печени, нарушениях месячного цикла. В особенности розмарин показан при заболеваниях, сопровождающихся угнетением иммунитета и нервной системы. Магическое действие розмарина находится под планетарным влиянием Солнца. Древние греки и римляне окуривали веточками розмарина храмы и жилища. Розмарин - это хранитель Вашей бесценной энергии, он защищает от порчи и сглаза. Аромат розмарина поможет Вам обрести ясность, навести порядок в своей душе и не размениваться по мелочам.

Состав

100% эфирное масло"Розмарин", 10 мл