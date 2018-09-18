Масло основа Миндаль сладкий

Описание товара

Описание

Это масло получено из миндальных орешков холодным прессованием, поэтому оно свободно от синтетических примесей, экологически чистое. Оно относится к числу натуральных жирных растительных масел, и, в отличие от эфирных, не имеет собственного запаха, зато чудесно растворяет в себе все эфирные масла разной концентрации. Этим обусловлено его широкое применение в ароматерапии в качестве масла-основы для приготовления аромакомпозиций.Масло сладкого миндаля не токсично, не вызывает раздражения, и применимо для кожи любого типа. Оно приятно смягчает и питает кожу, хорошо впитывается и очищает поры.

Состав

100% эфирное масло"Миндаль сладкий", 50 мл