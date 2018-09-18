Описание товара

Описание

Эмоциональная сфера.Влияние этого масла на эмоциональное состояние мобилизующее. Эвкалипт помогает собраться с мыслями, сосредоточиться, делает бдительным, внимательным и серьёзным. Этот аромат часто выбирают люди, отвергающие многие сладкие цветочные запахи как"легкомысленные". Горьковато-прохладный и сдержанный аромат этого масла поддерживает в горе, при тяжёлой утрате, когда никакие утешения не помогают. Эвкалипт полезен детям, чьё внимание не устойчиво.

Косметическое действие этого масла проявляется в эффективной профилактике и лечении кожных инфекций, воспалений: акне, фурункулы, герпес. Запах эвкалипта отпугивает насекомых, успокаивает зуд от их укусов. Масло эвкалипта - отличное средство от перхоти.

Целебное действие масла эвкалипта заключается в усилении иммунитета, а также в повышении сопротивляемости организма к вирусным и грибковым инфекциям. Масло эвкалипта незаменимо при насморке, ангине, бронхите, пневмонии, лёгочном туберкулёзе. Эвкалипт снижает уровень сахара в крови, его нередко упоминают как средство профилактики онкологических заболеваний. Масло эвкалипта обладает прекрасными ранозаживляющим и дезинфицирующим эффектами, это отличное средство для оздоровления воздуха в комнате, особенно в период эпидемий гриппа.

Магическое действие этого масла находится под властью Сатурна, холодной и загадочной планеты. Эвкалипт помогает обрести личностную целостность, дарует ощущение эмоциональной защищённости.

Состав

100% эфирное масло"Эвкалипт", 10 мл