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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              828

              Ночной крем «Глубокое обновление»

              Телефон
              +79138929218
              Продавец
              Фитоаптека Gloryon
              0
              Описание товара

              Описание

              Подробное описание продукта Перейти на сайт продукта

              Ночной крем «Глубокое обновление» Принципиальное отличие ночного крема «Глубокое обновление» от других кремов — это гелевая основа, которая не блокирует «дыхание» кожи. Большинство кремов создаются на масляной основе, которая негативно сказывается на процессе обновления клеток кожи.

              Большинство кремов с основой глицерин, силикон, минеральные масла

              Она поверхности кожи невидимую пленку Запечатывает кожу, перекрывая доступ кислороду, без которого нет обновления

              Ночной крем «Глубокоеобновление» на гелевойоснове

              Не нарушает процесса газообмена Кожа дышит: усиливается регенерация клеток кожи, выработка эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты

              Увлаженение и питание Ночной крем «Глубокое обновление» благодаря легкой гелевой основе проникает на глубокие слои кожи, насыщает аминокислотами и способствует быстрому восстановлению ресурсов кожи.

              Плюсы ночного крема «Глубокое обновление»

              Мягко ложится на кожу, легкораспределяется

              Без белых разводов и липкости

              Питательные вещества быстрее проникают вглубь кожи за счет гелевой основы

              Обогащает кожу аминокислотами, которые улучшают обменные процессы и ускоряют выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты

              За ночь клетки кожи восстанавливаются. Утром ваша кожа свежая, со здоровым цветом.

              Пептиды шелка

              Питательные масла

              Не оставляет жирнойпленки

              Регулярное нанесение ночного крема «Глубокое обновление»

              1 Подарит коже мягкость

              2 Разгладит неровности

              3 Избавит от помятости кожи по утрам

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