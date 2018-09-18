Описание товара

Описание

Эмоциональная сфераВлияние масла пачули на эмоциональное состояние заключается в успокаивающем, антидепрессивном и выраженном эротизирующем действии. Вы забываете о тревогах дня, впереди Вас ждёт волшебная ночь с её соблазнами и тайнами. Воображение рисует сцены, напоминающие иллюстрации к Древней Кама-Сутре. Необычный аромат дразнит, интригует, возбуждает Вас, манит все дальше и глубже. Косметическое применение этого масла в полной мере оценят люди с сухой и утомленной кожей, которой оно придает упругость и свежесть. Масло пачули лечит кожные инфекции, в том числе и грибковые. Оно способствует быстрому обновлению клеток эпидермиса. Это масло сообщает косметическим препаратам и духам изысканный восточный акцент. Целебное действиеМасло пачули обладает противовоспалительными свойствами. Оно используется для лечения тучности, благодаря способности выводить из организма лишнюю жидкость и контролировать аппетит. Магическое действие масла пачули находится под планетарным влиянием Солнца. В данном случае это тяжёлое, закатное солнце, оно одаривает всеми плодами жизни: любовью, творчеством, достатком. Аромат пачули защищает от болезненных потерь. Издавна считается, что аромат пачули притягивает богатство.

Состав

100% эфирное масло"Пачули", 10 мл