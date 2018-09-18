Описание товара

Описание

Эмоциональная сфера Лаванда снимает перепады настроения, усмиряет дух гнева в каждом человеке, приносит спокойствие и ясность. Она повышает концентрацию внимания. Это аромат внутреннего созидания и покоя. Он не позволяет обидам и стрессовым расстройствам"атаковать" разум. Нежные касания этого аромата обеспечивают продуктивный отдых, после которого чувствуешь себя свободным, полным сил и радостных надежд.

Косметическое действие Эфирное масло лаванды бесценно для ухода за кожей любого типа, благодаря омолаживающим силам и балансирующим эффектам. Оно хорошо очищает и питает кожу, улучшает микроциркуляцию, увлажняет её, снимает раздражение и шелушение. Идеальное средство от воспалительной сыпи при нежной, повреждённой коже, а также при герпесе. Это быстродействующее средство для лечения прыщей и угревой сыпи.

Целебное действие Лаванда сочетает в себе успокоительное действие валерианы, но в отличие от неё обладает приятным ароматом, с противовоспалительным действием шалфея. Оказывает обезболивающее действие при головных болях. Усиливает сопротивляемость организма переутомлению и инфекционным заболеваниям. Нормализует менструальный цикл. Учитывая очень мягкое действие на организм, лаванда рекомендуется для лечения детей.

Магическое действие Лаванда способствует самопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил. Обеспечивает полную энергетическую релаксацию, уменьшает агрессию, помогает излечиться от зависти. Это тёплый нежный аромат, позволяющий найти в страстных объятиях не только пожар, но и утончённость, и интуитивную проникновенность. Ванны с лавандовым раствором формируют идеальный запах тела: запах чистоты и нежности.

Состав

100% эфирное масло"Лаванда", 10 мл