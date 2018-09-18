Эфирное масло Кедровое дерево

Описание товара

Описание

Эмоциональная сфера. Аромат масла кедрового дерева рождает неповторимое ощущение уюта, солидности и надёжности одновременно. Косметическое действие этого масла было известно уже древнеегипетским косметологам и парфюмерам. Оно является наилучшим средством ухода за кожей любого типа. Масло кедрового дерева помогает при кожных проблемах, таких как акне, нейродермит, экзема, грибковое поражение кожи, снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран.Это масло поможет сохранить молодость вашей кожи на долгие годы. Оно укрепляет волосы, препятствует их выпадению. Целебное действие. Масло кедрового дерева улучшает работу органов дыхания, облегчает состояние при бронхите, пневмонии.Оно оказывает противовоспалительное действие при цистите, уретрите. Благодаря своим антисептическим и болеутоляющим свойствам, масло кедрового дерева полезно при воспалении суставов, ревматизме, остеохондрозе. Оно улучшает кровообращение, обладает общеукрепляющим действием на организм. Магическое действие масла кедрового дерева находится под планетарным влиянием Урана. С древнейших времен кедр использовался для постройки храмов, его масло применяли при бальзамировании и пропитывании священных папирусов