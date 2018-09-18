Стандартный Двухместный номер

Двухместный Стандартный номер.
Дорогие гости и жители Екатеринбурга!
Отель"ДЕ ПАРИ" всегда рад предложить
Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!
В номере есть 2 раздельные кровати, рабочий
стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и городской
телефон.
В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца, махровый
халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной набор, гель
для душа, шампунь и мыло,).
В стоимость номера входит горячий завтрак.