Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              3 200

              Стандартный Двухместный номер

              Ссылка на сайт продавца
              перейти
              Телефон
              8(343)2207979
              Ключевые слова:
              гостиницы, отели, Екатеринбург, двухместный, номер, номера
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Двухместный Стандартный номер.

               

              Дорогие гости и жители Екатеринбурга!

              Отель"ДЕ ПАРИ" всегда рад предложить

              Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!


              В номере есть 2 раздельные кровати, рабочий

              стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и городской

              телефон.

              В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца, махровый

              халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной набор, гель

              для душа, шампунь и мыло,).

              В стоимость номера входит горячий завтрак. 


              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store