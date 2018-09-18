Стандартный Двухместный номер

Описание товара

Двухместный Стандартный номер.

Дорогие гости и жители Екатеринбурга!



Отель"ДЕ ПАРИ" всегда рад предложить

Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!







В номере есть 2 раздельные кровати, рабочий

стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и городской

телефон.



В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца, махровый

халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной набор, гель

для душа, шампунь и мыло,).



В стоимость номера входит горячий завтрак.





