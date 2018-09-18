Стандартный Одноместный номер

Одноместный Стандартный номер
Дорогие гости и жители Екатеринбурга!
Отель ДЕ ПАРИ всегда рад предложить
Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!
В номере есть большая 2-х спальная кровать,
рабочий стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и
городской телефон.
В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца,
махровый халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной
набор, гель для душа, шампунь и мыло,).
В стоимость номера входит горячий завтрак.