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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              2 700

              Стандартный Одноместный номер

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(343)2207979
              Ключевые слова:
              гостиницы, отели, Екатеринбург, хостел, номера
              Продавец
              Де Пари
              0
              Описание товара

              Одноместный Стандартный номер

               

              Дорогие гости и жители Екатеринбурга!

              Отель ДЕ ПАРИ всегда рад предложить

              Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!


              В номере есть большая 2-х спальная кровать,

              рабочий стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и

              городской телефон. 

              В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца,

              махровый халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной

              набор, гель для душа, шампунь и мыло,).

              В стоимость номера входит горячий завтрак. 



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