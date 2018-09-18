Стандартный Одноместный номер

Описание товара

Одноместный Стандартный номер

Дорогие гости и жители Екатеринбурга!



Отель ДЕ ПАРИ всегда рад предложить

Вам уютное и комфортное проживание по демократичным ценам!







В номере есть большая 2-х спальная кровать,

рабочий стол, телевизор, шкаф-купе, мини-бар, кондиционер, бесплатный WiFi и

городской телефон.



В ванной комнате - душевая кабина, фен, банные принадлежности (полотенца,

махровый халат, тапочки) и полный комплект гостиничной парфюмерии (зубной

набор, гель для душа, шампунь и мыло,).



В стоимость номера входит горячий завтрак.







