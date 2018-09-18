Металлообрабатывающие станки, оборудование, инстру

Описание товара

В нашем ассортименте имеются следующие позиции:





Режущий инструмент по металлу

Разматыватели (наматыватели) рулонов

Раскрой металла

Станки для производства профиля

Кровельные станки

Фальцепрокатные станки

Инструмент для закрытия фальца

Листогиб

Комбинированные станки

Гильотины

Вальцовочные станки

Токарные станки

Станки с ЧПУ

Фрезерные станки

Фрезерно-Сверлильные станки

Долбежные станки

Радиально-сверлильные станки

Сверлильные станки на магнитном основании

Шлифовальные станки

Ленточнопильные станки

Отрезные станки

Зиговочные станки

Арматурорезы и арматурогибы

Сварочное оборудование

Прессы гидравлические

Фаскосниматели

Трубогибы (Профилегибы)

Кузнечное оборудование

Заточные станки

Тиски станочные

Рольганги





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