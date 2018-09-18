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              BEGETON | ART
              Добавлено 18.09.2018
              10 000

              Металлообрабатывающие станки, оборудование, инстру

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(914)7726700
              Ключевые слова:
              Станок, оборудование, инструмент, металлообработка, деревообработка, лесопиление, строительство
              Продавец
              ФЕРРУМ МК
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              Описание товара

              В нашем ассортименте имеются следующие позиции:


              • Режущий инструмент по металлу
              • Разматыватели (наматыватели) рулонов
              • Раскрой металла
              • Станки для производства профиля
              • Кровельные станки
              • Фальцепрокатные станки
              • Инструмент для закрытия фальца
              • Листогиб
              • Комбинированные станки
              • Гильотины
              • Вальцовочные станки
              • Токарные станки
              • Станки с ЧПУ
              • Фрезерные станки
              • Фрезерно-Сверлильные станки
              • Долбежные станки
              • Радиально-сверлильные станки
              • Сверлильные станки на магнитном основании
              • Шлифовальные станки
              • Ленточнопильные станки
              • Отрезные станки
              • Зиговочные станки
              • Арматурорезы и арматурогибы
              • Сварочное оборудование
              • Прессы гидравлические
              • Фаскосниматели
              • Трубогибы (Профилегибы)
              • Кузнечное оборудование
              • Заточные станки
              • Тиски станочные
              • Рольганги


              Ознакомиться с подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте ФЕРРУМ МК, в разделе Каталог товаров


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