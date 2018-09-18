Металлообрабатывающие станки, оборудование, инстру

В нашем ассортименте имеются следующие позиции:
- Режущий инструмент по металлу
- Разматыватели (наматыватели) рулонов
- Раскрой металла
- Станки для производства профиля
- Кровельные станки
- Фальцепрокатные станки
- Инструмент для закрытия фальца
- Листогиб
- Комбинированные станки
- Гильотины
- Вальцовочные станки
- Токарные станки
- Станки с ЧПУ
- Фрезерные станки
- Фрезерно-Сверлильные станки
- Долбежные станки
- Радиально-сверлильные станки
- Сверлильные станки на магнитном основании
- Шлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Отрезные станки
- Зиговочные станки
- Арматурорезы и арматурогибы
- Сварочное оборудование
- Прессы гидравлические
- Фаскосниматели
- Трубогибы (Профилегибы)
- Кузнечное оборудование
- Заточные станки
- Тиски станочные
- Рольганги
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