Арбитражные споры

Комплексное юридическое сопровождение бизнеса.
Включает в себя:
Устные и письменные консультации по вопросам действующего законодательства;
Составление претензий и ответов на претензии для урегулирования споров в досудебном порядке;
Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
Правовая экспертиза, разработка и составление договоров;
Разработка внутренней документации организации (Уставов, приказов, трудовых договоров, положений, должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, графиков отпусков, штатного расписания).