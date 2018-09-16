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              BEGETON | ART
              Добавлено 16.09.2018
              5 000

              Арбитражные споры

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +79064292197
              Ключевые слова:
              бизнес, консультации, устав, учредитель, суд, спор, трудовое, право
              Продавец
              Юридическая помощь
              0
              Описание товара

              Комплексное юридическое сопровождение бизнеса.
              Включает в себя:
              Устные и письменные консультации по вопросам действующего законодательства;
              Составление претензий и ответов на претензии для урегулирования споров в досудебном порядке;
              Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
              Правовая экспертиза, разработка и составление договоров;
              Разработка внутренней документации организации (Уставов, приказов, трудовых договоров, положений, должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, графиков отпусков, штатного расписания).

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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