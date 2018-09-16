Арбитражные споры

Описание товара

Комплексное юридическое сопровождение бизнеса.

Включает в себя:

Устные и письменные консультации по вопросам действующего законодательства;

Составление претензий и ответов на претензии для урегулирования споров в досудебном порядке;

Составление исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

Правовая экспертиза, разработка и составление договоров;

Разработка внутренней документации организации (Уставов, приказов, трудовых договоров, положений, должностных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, графиков отпусков, штатного расписания).