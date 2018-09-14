Описание товара

Ищете необычные мужские часы? Часы Кобра Cobra А Вы знаете, что каждый аксессуар в гардеробе мужчины способен поднять его самооценку? Часы Кобра Cobra доставляют настоящее удовольствие своим владельцам, а главное – дарят им смелость и уверенность в себе. Если Вы ломаете голову над выбором подарка для любимого мужчины, то просто обязаны обратить внимание на это стильное изделие. Такие часы сразу скажут имениннику о том, насколько серьезно Вы подошли к выбору подарку. Главные особенности часов Кобра Одновременно и спортивный и строгий дизайн