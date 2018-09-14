Силиконовые LED часы SHORS SH 689 розовые

Описание товара

Часы созданы чтобы удивлять и поражать окружающих! Электронные часы - лучший выбор для практичного человека, а если они имеют LED подсветку - это делает их поразительно привлекательными для окружающих и притягивает их взгляды.Часы с ЛЕД дисплеем оснащены подсветкой для удобства считывания информации в темное время суток Форма циферблата: прямоугольнаяМатериал корпуса: пластикШирина корпуса: 4.5смТолщина корпуса: 1.3смМатериал браслета: силиконДлина ремешка: 18.5смШирина ремешка: 2смОбщая длина: 22см