Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.09.2018
              703

              Силиконовые LED часы SHORS SH 689 розовые

              Телефон
              +74952041892
              Продавец
              Хороший магазин
              0
              Описание товара

              Часы созданы чтобы удивлять и поражать окружающих! Электронные часы - лучший выбор для практичного человека, а если они имеют LED подсветку - это делает их поразительно привлекательными для окружающих и притягивает их взгляды.Часы с ЛЕД дисплеем оснащены подсветкой для удобства считывания информации в темное время суток Форма циферблата: прямоугольнаяМатериал корпуса: пластикШирина корпуса: 4.5смТолщина корпуса: 1.3смМатериал браслета: силиконДлина ремешка: 18.5смШирина ремешка: 2смОбщая длина: 22см

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store