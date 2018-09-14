Часы механические Скелетон G8089

Описание товара

Революционное событие в дизайне наручных часов последних лет - это, несомненно, производство и выпуск первых «скелетонов». Эти наручные часы имеют прозрачные циферблаты, сквозь которые мы можем наблюдать работу всего механизма в целом и каждой детали механизма в отдельности. Скелетоны могут также отличаться друг от друга «степенью открытости» механизмов, так в некоторых моделях скелетонов прозрачной является только задняя крышка наручных часов. Такие часы предполагают использование идеальных деталей. Сложнейшие механизмы, сами по себе представляющие настоящие произведения искусства, выставленные на всеобщее обозрение, приобретают большую ценность, как художественную, так и материальную. Основные характеристики: Механические часы с автоматическим подзаводом в прозрачном корпусе Часовая, минутная и секундные стрелки Диаметр корпуса: 45 мм Толщина корпуса: 12 мм Материал ремешка: кожзам Пол: мужской Длина ремешка: 20.5 см Ширина ремешка: 1.8 см Вес с упаковкой: 73.83 г Размер с упаковкой: 12.8 x 4.8 x 1.5 см