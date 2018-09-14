Светодиодные часы Iron Samurai

Описание товара

Iron Samurai - ультрасовременные LED часы в японском стиле Лаконичность и строгость дизайна по праву заслуживают громкого названия Железный самурай (Айрон самурай), часы безошибочно определяют образ обладателя этой ультрамодной модели. Оригинальный браслет таит в себе скрытую мощь технологий – часы остаются невидимыми, пока не нажмешь кнопку. Высококачественная нержавеющая сталь, из которого изготовлены основные элементы модели, как наследие высокого оружейного мастерства, приятно ощущать на своем запястье. Тем более, что звенья позволяют легко регулировать длину и подогнать размер под себя.