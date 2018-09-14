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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.09.2018
              764

              Светодиодные часы Iron Samurai

              Телефон
              +74952041892
              Продавец
              Хороший магазин
              0
              Описание товара

              Iron Samurai - ультрасовременные LED часы в японском стиле Лаконичность и строгость дизайна по праву заслуживают громкого названия Железный самурай (Айрон самурай), часы безошибочно определяют образ обладателя этой ультрамодной модели. Оригинальный браслет таит в себе скрытую мощь технологий – часы остаются невидимыми, пока не нажмешь кнопку. Высококачественная нержавеющая сталь, из которого изготовлены основные элементы модели, как наследие высокого оружейного мастерства, приятно ощущать на своем запястье. Тем более, что звенья позволяют легко регулировать длину и подогнать размер под себя.

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