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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.09.2018
              1 432

              Стильные ЖК часы с двойным циферблатом Nexer 1555

              Телефон
              +74952041892
              Продавец
              Хороший магазин
              0
              Описание товара

              Современные светодиодные часы Nexer 1555, модель 2014 года, с двумя дисплеями в виде аналоговых стрелок с зеленой подсветкой и цифровых часов с красной подсветкой. Доступны в черном исполнении. Есть функции секундомера и будильника. Размер ремешка 220 мм. Батарейка типа CR2016. Время работы от одной батареи около одного года. Часы стильные и красивые,отлично подойдут для спортивных молодых людей. Качественный силиконовый ремешок будет удобно сидеть на запястье. Качество часов и ремешка очень хорошее: не затирается и не пачкается.

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