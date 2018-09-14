Стильные ЖК часы с двойным циферблатом Nexer 1555

Описание товара

Современные светодиодные часы Nexer 1555, модель 2014 года, с двумя дисплеями в виде аналоговых стрелок с зеленой подсветкой и цифровых часов с красной подсветкой. Доступны в черном исполнении. Есть функции секундомера и будильника. Размер ремешка 220 мм. Батарейка типа CR2016. Время работы от одной батареи около одного года. Часы стильные и красивые,отлично подойдут для спортивных молодых людей. Качественный силиконовый ремешок будет удобно сидеть на запястье. Качество часов и ремешка очень хорошее: не затирается и не пачкается.