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              BEGETON | ART
              Добавлено 14.09.2018
              2 450

              Стол сотрудника (письменный)

              Телефон
              +73952737890
              Продавец
              АДС-Лаб
              0
              Описание товара

              СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Корпус ЛДСП 16 мм., обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница обработана противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).   ЦВЕТ: - по желанию заказчика      * Все цены указаны без НДС Более подробная информация на нашем сайте Более подробная информация   Мы команда профессионалов. Мы работаем с лучшими производителями и поставщиками оборудования. Обращаясь к нам, вы получаете эффективные решения и наиболее выгодные условия, а также экономите свои силы и время.

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