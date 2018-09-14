Стол сотрудника (письменный)

Описание товара

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Корпус ЛДСП 16 мм., обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница обработана противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию). ЦВЕТ: - по желанию заказчика * Все цены указаны без НДС Более подробная информация на нашем сайте Более подробная информация Мы команда профессионалов. Мы работаем с лучшими производителями и поставщиками оборудования. Обращаясь к нам, вы получаете эффективные решения и наиболее выгодные условия, а также экономите свои силы и время.