Шкаф вытяжной АДС 800

Описание товара

Вытяжной шкаф – устройство для работы с летучими веществами, а также для их хранения, присоединенное к системе вытяжной вентиляции с целью предотвращения поступления этих веществ в рабочее помещение. К вытяжным шкафам относят также боксы для работы с радиоактивными веществами. Простейшие вытяжные шкафы используются в гигиенических, химических и других лабораториях (рис.). Скорость движения воздуха в рабочих проемах таких шкафов регулируется в зависимости от летучести и токсичности веществ: чем эти показатели выше, тем больше должна быть скорость. Для малотоксических газов она составляет 0,25 м/с, а для более токсичных – 1,5 м/с. На передней стенке вытяжных шкафов устраивают подъемные дверцы с задвижкой для установки их на любой высоте. Незастекленная поверхность вытяжных шкафов снаружи окрашивается масляной краской или лаком, внутренние поверхности покрыты масляной краской или керамическими плитками. Внутри шкафа монтируется раковина с водопроводными кранами для горячей и холодной воды, устанавливаются нагревательные приборы. Вытяжной шкаф должен иметь подводку сжатого воздуха. Воздух из вытяжного шкафа удаляется по специальному вытяжному каналу, соединенному с вытяжной системой здания. В задней стенке шкафа устраивают вытяжные отверстия: нижнее для удаления летучих продуктов в момент их образования, верхнее для удаления более легких газов. Во время работы под дверцей следует оставлять щель в 5-10 см, так как при плотно закрытых дверцах циркуляция воздуха недостаточна. При работе с радиоактивными веществами используют вытяжные шкафы и боксы более сложной конструкции: защитный универсальный бокс 2 УКЗ, вытяжной шкаф 3 Ш-НЖ, круглый бокс 9 Б-ОС и др. Вентиляторы, обслуживающие вытяжные шкафы, боксы и камеры, следует располагать в специальных отдельных помещениях. Все вентиляторы должны иметь световую сигнализацию у пускателей двигателей. Вытяжные шкафы в соответствии с требованиями отраслевого стандарта используются при организации некоторых видов физиотерапии. Вытяжным шкафом обязательно оборудуется: 1) помещение кухни теплолечения. В нем производится подогрев парафина, озокерита и других теплолечебных средств