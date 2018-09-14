Cтол мойка с сушкой

Описание товара

Стол-мойка с сушилкой и тумбой предназначен для мытья и сушки лабораторной посуды, приборов из стекла. Стол-мойка оснащается раковиной из нержавеющей стали, подводками холодной, горячей воды и канализации, устройством для сушки посуды. По требованию заказчика стол-мойка может быть оснащен двухчашевой раковиной из нержавеющей стали, раковинами с антикоррозионным покрытием, смесителями различных типов. Более подробная информация Мы команда профессионалов. Мы работаем с лучшими производителями и поставщиками оборудования. Обращаясь к нам, вы получаете эффективные решения и наиболее выгодные условия, а также экономите свои силы и время.