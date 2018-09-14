Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.09.2018
              12 500

              Cтол мойка с сушкой

              Телефон
              +73952737890
              Продавец
              АДС-Лаб
              0
              Описание товара

              Стол-мойка с сушилкой и тумбой предназначен для мытья и сушки лабораторной посуды, приборов из стекла. Стол-мойка оснащается раковиной из нержавеющей стали, подводками холодной, горячей воды и канализации, устройством для сушки посуды. По требованию заказчика стол-мойка может быть оснащен двухчашевой раковиной из нержавеющей стали, раковинами с антикоррозионным покрытием, смесителями различных типов.   Более подробная информация   Мы команда профессионалов. Мы работаем с лучшими производителями и поставщиками оборудования. Обращаясь к нам, вы получаете эффективные решения и наиболее выгодные условия, а также экономите свои силы и время.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store