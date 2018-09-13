Массажная подушка HANSUN EZ STYLE 3D HS619 Black

Описание товара

Массажная подушка EZ STYLE 3D представляет собой следующее поколение мобильных массажеров с инновационным 3D механизмом и 8 массажными роликами, выполненными в форме пальцев рук. Обеспечивает интенсивный, глубокий и приятный массаж тканей, который снимает болевые ощущения в области шеи и плеч. Массажная подушка выполнена из высококачественных износостойких материалов, которые приятны на ощупь и создают ощущение комфорта. Высокое качество изготовления и применение современных механизмов обеспечат вам приятные минуты комфорта и радость на долгое время. Специальная версия для России с увеличенной интенсивностьюЭргономичная изогнутая форма массажера позволяет усилить направленное воздействиеУникальный успокаивающий 3D массаж шеи и плеч3D воздействие обеспечивает интенсивный разминающий массаж, успокивающий ноющую боль в шее и плечахБыстрое и эффективное акупунктурное воздействиеКопирование пальчикового массажа рук с помощью 8 роликовЛегкое управление режимами одной кнопкой ONE TOUCH3 уровня скорости массажаРегулируемый по длине ременьПортативная и легкая конструкцияУниверсальное использование: дома, в офисе, в автомобилеУсиленный прогрев 3D (до 50°C)Успокаивающее тепло EZ STYLE 3D активируется сразу во всех восьми роликах, что быстро помогает ослабить напряжение и онемение в области шеи и плеч, так что вы получаете максимальный эффект от полноценного оздоровительного массажаПрочувствуйте, как напряжение в области шеи и плеч быстро проходит по мере проведения сеанса разминающей терапии, который одновременно увеличивает приток в кровь кислорода и питательных веществ для быстрого восстановленияБольшое преимущество усиленного прогревающего воздействия вы особенно ощутите в холодные и дождливые дни, как быстро подушка EZ STYLE согревает ваше тело и обеспечивает погружение в успокаивающее состояние комфорта и глубокой релаксацииВарианты использования массажной подушки HANSUN EZ STYLE 3D:Массаж спиныМассаж шеиМассаж поясницыМассаж бёдерМассаж рукМассаж икрМассаж стопТехнические характеристики:Напряжение питания: АС 100-240 В / 50-60 ГцВыходное напряжение питания: DC 12 ВМощность: 35 ВтГабаритные размеры подарочной упаковки: 385х135х198 ммВес брутто подарочной упаковки: 1,75 кгВес нетто: 1,6 кгЦикл вращения роликов: 1 минутныйТепловая терапия: 55°CТаймер сеанса массажа: 15 минутЦвет массажной подушки: Чёрный