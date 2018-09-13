Непромокаемые перчатки с подогревом модель GU910

Описание товара

Общие характеристики:Mодель: GU910 Применение: Ежедневное использование на свежем воздухе в холодную погоду, в снег, в дождь иветер. Рекомендуются для пеших прогулок, для охоты, рыбалки, катания на лыжах и т. д. Непромокаемые и дышащие. Уплотненная ткань на всей поверхности ладони и на пальцах с внутренней стороны для более продолжительного использования. Удобные в носке и элегантные в дизайне. Пригодны к применению в любой ситуации. Перчатки должны использоваться исключительно с литиевыми аккумуляторами, которые входят в комлект.

Специальные удлинители позволяют разместитьаккумуляторы вне перчаток – там, где будет удобнее для пользователя. Комплектация: Две перчатки, два литиевых аккумулятора с зарядным устройством и два удлинителяТехнические характеристики:Обогреваемые зоны: Тыльная часть ладони и пальцевСтруктура ткани: Пятислойная структураВнутренняя ткань: 100% полиэстер (флис)Нагревательный элемент: УглеволокноУтеплитель: Термоизоляционная мембрана Thinsulate ® на базе микрофибры, дышащая, легкая, удобная и прочная. Сохраняет тепло и предотвращает попадание холода вовнутрьВодонепроницаемая пароотводящая мембрана: Dintex ®. Высокая механическая прочность на изгиб. ДолговечностьНаружнаяткань: 100% полиэстер. Уплотненная ткань на всей поверхности ладони и на пальцах для дополнительной стойкости к истираниюЭлементы питания: 2 литиевых аккумулятора 3,7V 2200 mAhТемпература нагрева: Примерно 55oCАвтономия в работе: Между 3,5 и 4 часамиВремя перезарядки аккумуляторов: 6 часовСрок службы аккумуляторов: 300 цикловMодель Размер:GU910S МаленькийGU910M Средний GU910L Большой GU910XL Огромный