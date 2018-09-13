Сиденье из лузги гречихи Классик (40х40), красный

Описание товара

Мы настоятельно рекомендуем купить био-сиденье из лузги гречихи всем, чья работа связана с длительным сидением на одном месте. Гречишное сиденье имеет сразу два полезных действия: во-первых, оно оказывает массажный эффект, причем массаж идет как от рельефа стеганого чехла (продольные полосы), так и от крошечных пирамидок гречки. Чтобы вы наверняка ощутили целебные свойства гречневого массажа на себе, эту подушку наполнили только цельной гречишной лузгой - никаких обломков и плоской шелухи! Второе полезное свойство био-сиденья - это его способность регулировать температуру тела. Гречка превосходно проветривается и не дает вашему телу перегреваться, что особенно важно для сохранения половой функции у мужчин. Сколько бы Вы ни сидели, с этим сиденьем вы не вспотеете даже в жарком офисе!Вы чувствуете усталость?Не хватает хороших эмоций?Хочется чего-то яркого и необычного?Специально для вас - оранжевое БИО-сиденье"Классик". Оно не только снижает утомление и защищает здоровье вашей половой сферы, но и заряжает вас позитивом на целый день благодаря своему жизнерадостному цвету. Дарите радость себе и друзьям с сиденьем из лузги гречихи"Классик". Ткань: Плащевка (плотный хлопок) Цвет: Оранжевый Наполнитель: цельная очищенная лузга гречихиВес: 1 кгРазмерность: универсальное