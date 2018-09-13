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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.09.2018
              1 600

              Био подушка из гречихи Воздушный сон (50Х70)

              Телефон
              +78005559780
              Продавец
              Промедик
              0
              Описание товара

              Подушка большого размера для больших людей! Подходят стандартные евро-наволочки 50х70. БИО-подушка из лузги гречихи меняет качество сна, а значит и качество жизни. Отдохнувший и энергичный человек успешен во всех сферах жизни, начиная с собственного здоровья и семьи и заканчивая карьерой и уровнем дохода. Лузга гречихи - уникальный по своим свойствам наполнитель, обладающий ярко выраженным ортопедическим эффектом (отлично повторяет форму тела и сохраняет ее). На протяжении всей ночи БИО-подушка помогает вам сохранять физиологически правильное положение тела, а значит, позвоночник ровный, дыхательные пути выпрямлены, вы дышите легко и свободно. Позиционный храп возникает именно из-за неправильного положения тела во время сна, и БИО-подушка помогает решить эту проблему, сохраняя то положение, которое вы приняли, засыпая. Нормальное кровообращение в сосудах головного мозга обеспечивает питание мозга и профилактику инсульта. А полноценный сон дает заряд бодрости и энергии для успешной и активной жизни!Дарите себе и своим близким добрый сон и бодрое утро!Ткань: Жаккард-сатин (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихиЦвет: белыйВес: 3,5 кг Страна-производитель: Россия

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