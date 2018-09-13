Сиденье из лузги гречихи Классик (40х40), черный

Описание товара

У вас сидячая работа?Вам приходится сидеть по 8 и более часов в сутки?Под вечер у вас ломит поясницу и немеют ноги?Специально для вас мы разработали БИО-сиденье"Классик". Оно состоит из 6 массирующих валиков и наполнено лузгой гречихи. Каждая пирамидка лузги - маленькая пружинка, лёгкая и на удивление прочная. Это ортопедическое сиденье пластичное, сыпучее, живое - оно подстраивается под форму вашего тела, сохраняя её надолго. Поддерживает в тонусе мышцы и снижает нагрузку на позвоночник. Благодаря массажному эффекту сиденье усиливает циркуляцию крови в области малого таза, обеспечивая так называемый"эффект пассивного фитнеса", снижает утомление и позволяет сидеть по много часов, не уставая. И вы даже не заметите, как пролетит рабочий день. Ткань: Плащевка (плотный хлопок) Цвет: Черный Наполнитель: цельная очищенная лузга гречихиВес: 1 кгРазмерность: универсальное