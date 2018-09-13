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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.09.2018
              800

              Сиденье из лузги гречихи Комфорт (40Х40) на стул и автомобиль

              Телефон
              +78005559780
              Продавец
              Промедик
              0
              Описание товара

              Вы много времени проводите за рулём?Подолгу стоите в пробках?Периодически вы чувствуете, как ноет поясница и немеют ноги?Тогда Ортопедическое БИО-сиденье для вас. Мы разработали ортопедическое БИО-сиденье «Комфорт» специально для автомобилистов. Ведь кресло автомобиля имеет анатомические неровности, и автомобильное сиденье «Комфорт» повторяет его форму. Оно состоит из 16 массирующих подушечек, наполненных лузгой гречихи. Лузга сама по себе обладает мягким массажным действием, которое усиливается формой сиденья. Улучшается кровообращение, уходит утомление, время, проведённое за рулём, пролетает незаметно. Благодаря полой структуре лузги в сиденье свободно циркулируют воздушные потоки, обеспечивая эффект вентиляции. Тепло от подогрева сидений распределяется равномерно. В тазовой области постоянно поддерживается нормальная температура, исключая перегрев и резкие перепады. Что очень благоприятно сказывается на здоровье половой сферы, как у женщин, так и у мужчин. Для милых дам – дополнительный плюс! БИО-сиденье на 3-5 см приподнимает вас на кресле, улучшая обзор, а значит, и вашу уверенность за рулём!Автомобильное БИО-сиденье «Комфорт» - это отличный подарок автомобилисту, оригинальный, практичный и очень полезный!Ткань: Плащевка (плотный хлопок) Цвет: Черный Наполнитель: цельная очищенная лузга гречихиВес: 1 кгРазмерность: универсальное

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