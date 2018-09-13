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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.09.2018
              500

              Подушка диванная Думка (30х30)

              Телефон
              +78005559780
              Продавец
              Промедик
              0
              Описание товара

              Диванные подушки из гречишной шелухи - отличный выбор!Думку можно подложить под голову, читая книгу, под локоть или шею во время просмотра телевизора. Она поможет снять усталость, даст отдых шее и даже способна облегчить головную боль. Очень пригодится эта БИО-подушка для беременных – подложенная под поясницу, она создает прочную опору, охлаждает и массирует, снимает боль. Мамочкам Думка поможет при кормлении – положенная под руку, она примет на себя вес ребенка. Дети обожают играть этими подушками – ведь они такие приятные на ощупь и так вкусно пахнут! БИО-подушка «Думка» настолько универсальна, что вы изобретёте ещё десяток способов для её применения. Если вы хотите узнать, что такое гречишная подушка - для начала можно купить недорогую"Думку". Используйте её для дневного отдыха, но не для сна – подушка маленькая и туго набита, и ортопедического эффекта вы не получите. Для комфортного сна - БИО-подушка из лузги гречихи"Воздушный сон"Ткань: Бязь (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихиЦвет: в ассортиментеВес: 1 кг Страна-производитель: Россия

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