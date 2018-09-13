Ортопедический валик из гречихи Косточка (35х18)

Описание товара

Остап Бендер был прав! Атмосферный столб весом 214 кг постоянно давит на человека! Плюс сама голова весит 5-7 кг. Хрупкие и подвижные шейные позвонки каждый день испытывают серьёзные нагрузки. И крепкая шея борца, и тонкая шея девушки нуждаются в отдыхе! Долгая работа за компьютером, статическая поза в течение долгого времени и даже, на первый взгляд, безобидное чтение лёжа вызывают сильное утомление шейного отдела позвоночника. Как результат - головная боль,"стреляющие" боли в шее, головокружение, онемение пальцев. Чтобы расслабить весь позвоночник, достаточно несколько минут повисеть на турнике, а вот что делать с шеей? Не за голову же себя подвешивать? Древние китайские медики рекомендовали своим пациентам вытягивать шейный отдел позвоночника, лёжа на специальных валиках. Мы доработали их форму совместно с ортопедами, и получили ортопедическую подушку-валик из гречихи. Ортопедический валик"Косточка" - полезная и нужная вещь в каждом доме!Для комфортного сна используйте ортопедическую БИО-подушку из лузги гречихи Воздушный сон. Характеристики:Ткань: Бязь (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихиЦвет: в ассортиментеВес: 0,8 кг