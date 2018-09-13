Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 13.09.2018
              1 000

              Сиденье из лузги гречихи Босс, (50х50), черное

              Телефон
              +78005559780
              Продавец
              Промедик
              0
              Описание товара

              Сиденье"Босс" - качественная, добротная, красивая вещь. И полезная для здоровья. Что такое кожаное кресло в офисе или автомобиле? Оно красиво, удобно и говорит о высоком статусе своего владельца. Однако кожаное кресло - это и взмокшая спина, прилипшие к телу брюки, мятая одежда. Это перегрев области паха и вытекающие отсюда проблемы со здоровьем. Чтобы всего этого избежать, достаточно просто положить на кресло сиденье из гречихи"Босс". Оно обладает вентилирующим эффектом, поддерживая оптимальную температуру. Благодаря массажному действию снимет утомление, позволит сидеть по 12 часов, не уставая. А ортопедический эффект поможет разгрузить позвоночник. Планируете ли вы купить ортопедическое сиденье"Босс" для себя или в подарок - вы останетесь довольны!Ткань: Плащевка (плотный хлопок) Цвет: Черный Наполнитель: цельная очищенная лузга гречихиВес: 1,5 кгРазмерность: увеличенное

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store