Сиденье из лузги гречихи Босс, (50х50), черное

Описание товара

Сиденье"Босс" - качественная, добротная, красивая вещь. И полезная для здоровья. Что такое кожаное кресло в офисе или автомобиле? Оно красиво, удобно и говорит о высоком статусе своего владельца. Однако кожаное кресло - это и взмокшая спина, прилипшие к телу брюки, мятая одежда. Это перегрев области паха и вытекающие отсюда проблемы со здоровьем. Чтобы всего этого избежать, достаточно просто положить на кресло сиденье из гречихи"Босс". Оно обладает вентилирующим эффектом, поддерживая оптимальную температуру. Благодаря массажному действию снимет утомление, позволит сидеть по 12 часов, не уставая. А ортопедический эффект поможет разгрузить позвоночник. Планируете ли вы купить ортопедическое сиденье"Босс" для себя или в подарок - вы останетесь довольны!Ткань: Плащевка (плотный хлопок) Цвет: Черный Наполнитель: цельная очищенная лузга гречихиВес: 1,5 кгРазмерность: увеличенное