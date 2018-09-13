Био подушка из гречихи Воздушный сон (60Х40)

Описание товара

В отличие от упругих материалов, лузга гречихи не оказывет обратного давления на мышцы и сосуды. Результат — восстанавливается естественная циркуляция крови, снижается риск инсультов и инфарктов, повышается качество сна. БИО-подушка очень пластична и подстраивается именно под ВАШИ очертания, подходит для сна на спине, на боку и в любой удобной вам позе. Просто придайте ей нужную вам форму, и она сохранит её столько, сколько нужно. Ортопедический эффект. Повторяет естественные изгибы вашего тела, поддерживая шею на протяжении всей ночи. Позвоночник ровный, мышцы расслаблены, дыхательные пути и сосуды выпрямлены. Выраженные массажные свойства! Микромассаж пирамидками лузги гречихи улучшает кровоснабжение, придает коже свежий и отдохнувший вид. 100% натуральная БИО-подушка из гречихи — наволочка из элитного жаккард-сатина, наполненная цельной очищенной лузгой гречихи. Абсолютная чистота и гигиеничность наполнителя, для аллергиков это - настоящая находка!Характеристики:Высота: регулируется 1-12 смТкань: Жаккард-сатин (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихиЦвет: белыйВес: 2,2 кг Страна-производитель: Россия