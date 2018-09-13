Мягкая гречневая БИО подушка Гармония (60х40)

Описание товара

Мягкая гречневая подушка - возможно ли это?Да, за счет специальной конструкции. БИО-подушка"Гармония" разделена вдоль перегородкой из ткани. Одна сторона у нее привычно мягкая, а вторая - комфортно жесткая, гречишная. Подушка"Гармония" создана специально для тех людей, которые переживают, что не смогут быстро привыкнуть к БИО-подушке из гречневой лузги. Она больше похожа на вашу привычную мягкую подушку, при этом более полезная. Рекомендуем вам всегда спать на гречневой стороне, чтобы получить максимальный эффект от БИО-подушки. Ткань: Жаккард-сатин (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихи, холлофайберЦвет: белыйВес: 2,6 кг Страна-производитель: Россия