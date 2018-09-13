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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.09.2018
              1 650

              Мягкая гречневая БИО подушка Гармония (50х70)

              Телефон
              +78005559780
              Продавец
              Промедик
              0
              Описание товара

              Почему эта гречневая подушка так удобна?БИО-подушка"Гармония" состоит из двух частей. В одну часть подушки помещена гречневая шелуха, в другую - мягкий синтепух. Наполнители не смешиваются, они разделены перегородкой из ткани. Есть люди, которым сложно сразу привыкнуть к БИО-подушке из гречневой лузги. Если Вы относитесь к таким людям - подушка из гречки Гармония для Вас!Она более привычная, и достаточно перевернуть подушку, чтобы изменить её мягкость. Если вы спите на гречневой стороне - шелуха лежит на мягкой, пружинящей основе и дарит Вам дополнительный комфорт и наслаждение отдыхом. Изменилось настроение? Поспите на мягкой стороне - это не принесет вреда, если изредка. Достаточно прочитать отзывы о гречневой подушке"Гармония", чтобы купить именно ее, ведь она подходит совершенно всем. Ткань: Жаккард-сатин (100% хлопок)Наполнитель: Цельная очищенная лузга гречихи, холлофайберЦвет: белыйВес: 2,6 кг Страна-производитель: Россия

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