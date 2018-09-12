ОНИКС СР «ПП» портативный измерительный пресс

Оперативное испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм и призм методом скола ребра (ГОСТ 22690) в лабораторных и полевых условиях. Портативный измерительный пресс ОНИКС-СР"ПП" Назначение и применение
Испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм методом скола ребра в лабораторных и построечных условиях
Возможность быстрой оценки прочности образцов-кубов (не заменяет прессовые испытания)
Вынужденная замена прессовых испытаний образов с эквивалентной максимальной нагрузкой до 1000 кН
Преимущества
Оригинальная конструкция с надежной и точной фиксацией образца-куба (патент)
Малые габариты и вес
Низкая стоимость прибора и испытаний
Возможность применения в полевых условиях, в передвижных и заводских лабораториях
Возможность испытаний до 2 граней образцов-кубов
Оперативность выполнения испытаний
Встроенная электроника
Встроенное зарядное устройство
Основные функции
Выбор объекта и вида испытаний
Испытание образцов и статистическая обработка результатов с определением коэффициента вариации
Автоматическое определение прочности бетона по единичному и серийному результатам с учетом вида материала и способа твердения
Цифровое и графическое отображение процесса измерения
Индикация скорости нагружения и величины прикладываемого усилия (фактического и эквивалентного)
Архивация результатов (500 серий по 5 измерений) и условий испытаний в реальном времени
Сервисная компьютерная программа
Русский а английский язык меню и текстовых сообщений
Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумуляторов
Питание от одного аккумулятора ААА
Сервисная компьютерная программа
Перенос результатов измерений в компьютер
Архивация, документирование и обработка результатов
Экспорт результатов в Excel, текстовый формат и другие приложения
Технические характеристики
Диапазон измерения прочности, МПа
5...100
Диапазон эквивалентной разрушающей нагрузки, кН
10...1000
Диапазон скалывающего усилия, кН
0...35
Предел погрешности измерения нагрузки, %
±2
Память результатов
2500
Потребление, мА
20
Габаритные размеры прибора / силовой рамы, мм
60x90x225 / 120х105х165
Размер испытываемых образцов, мм
100х100х100
Масса прибора, кг
3,7
Состав базового комплекта
Прибор ОНИКС-СР
Силовая рама для кубов с гранью 100 мм
Аккумуляторы, блок питания
Сервисная программа на CD, кабель USB
Руководство по эксплуатации
Свидетельство о Госповерке ОНИКС-СР
Дополнительная комплектация
Силовая рама по спецзаказу клиента
Кожаный кофр