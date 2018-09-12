ОНИКС СР «ПП» портативный измерительный пресс

Описание товара

Оперативное испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм и призм методом скола ребра (ГОСТ 22690) в лабораторных и полевых условиях. Портативный измерительный пресс ОНИКС-СР"ПП" Назначение и применение

Испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм методом скола ребра в лабораторных и построечных условиях

Возможность быстрой оценки прочности образцов-кубов (не заменяет прессовые испытания)

Вынужденная замена прессовых испытаний образов с эквивалентной максимальной нагрузкой до 1000 кН

Преимущества

Оригинальная конструкция с надежной и точной фиксацией образца-куба (патент)

Малые габариты и вес

Низкая стоимость прибора и испытаний

Возможность применения в полевых условиях, в передвижных и заводских лабораториях

Возможность испытаний до 2 граней образцов-кубов

Оперативность выполнения испытаний

Встроенная электроника

Встроенное зарядное устройство

Основные функции

Выбор объекта и вида испытаний

Испытание образцов и статистическая обработка результатов с определением коэффициента вариации

Автоматическое определение прочности бетона по единичному и серийному результатам с учетом вида материала и способа твердения

Цифровое и графическое отображение процесса измерения

Индикация скорости нагружения и величины прикладываемого усилия (фактического и эквивалентного)

Архивация результатов (500 серий по 5 измерений) и условий испытаний в реальном времени

Сервисная компьютерная программа

Русский а английский язык меню и текстовых сообщений

Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумуляторов

Питание от одного аккумулятора ААА

Сервисная компьютерная программа

Перенос результатов измерений в компьютер

Архивация, документирование и обработка результатов

Экспорт результатов в Excel, текстовый формат и другие приложения

Технические характеристики

Диапазон измерения прочности, МПа

5...100

Диапазон эквивалентной разрушающей нагрузки, кН

10...1000

Диапазон скалывающего усилия, кН

0...35

Предел погрешности измерения нагрузки, %

±2

Память результатов

2500

Потребление, мА

20

Габаритные размеры прибора / силовой рамы, мм

60x90x225 / 120х105х165

Размер испытываемых образцов, мм

100х100х100

Масса прибора, кг

3,7

Состав базового комплекта

Прибор ОНИКС-СР

Силовая рама для кубов с гранью 100 мм

Аккумуляторы, блок питания

Сервисная программа на CD, кабель USB

Руководство по эксплуатации

Свидетельство о Госповерке ОНИКС-СР

Дополнительная комплектация

Силовая рама по спецзаказу клиента

Кожаный кофр