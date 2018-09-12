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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.09.2018
              105 300

              ОНИКС СР «ПП» портативный измерительный пресс

              Телефон
              +78632756147
              Продавец
              АССЕРВИС
              0
              Описание товара

              Оперативное испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм и призм методом скола ребра (ГОСТ 22690) в лабораторных и полевых условиях.   Портативный измерительный пресс ОНИКС-СР"ПП" Назначение и применение

              Испытание образцов-кубов из бетона с гранью 100 мм методом скола ребра в лабораторных и построечных условиях

              Возможность быстрой оценки прочности образцов-кубов (не заменяет прессовые испытания)

              Вынужденная замена прессовых испытаний образов с эквивалентной максимальной нагрузкой до 1000 кН

              Преимущества

              Оригинальная конструкция с надежной и точной фиксацией образца-куба (патент)

              Малые габариты и вес

              Низкая стоимость прибора и испытаний

              Возможность применения в полевых условиях, в передвижных и заводских лабораториях

              Возможность испытаний до 2 граней образцов-кубов

              Оперативность выполнения испытаний

              Встроенная электроника

              Встроенное зарядное устройство

              Основные функции

              Выбор объекта и вида испытаний

              Испытание образцов и статистическая обработка результатов с определением коэффициента вариации

              Автоматическое определение прочности бетона по единичному и серийному результатам с учетом вида материала и способа твердения

              Цифровое и графическое отображение процесса измерения

              Индикация скорости нагружения и величины прикладываемого усилия (фактического и эквивалентного)

              Архивация результатов (500 серий по 5 измерений) и условий испытаний в реальном времени

              Сервисная компьютерная программа

              Русский а английский язык меню и текстовых сообщений

              Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумуляторов

              Питание от одного аккумулятора ААА

              Сервисная компьютерная программа

              Перенос результатов измерений в компьютер

              Архивация, документирование и обработка результатов

              Экспорт результатов в Excel, текстовый формат и другие приложения

              Технические характеристики

              Диапазон измерения прочности, МПа

              5...100

              Диапазон эквивалентной разрушающей нагрузки, кН

              10...1000

              Диапазон скалывающего усилия, кН

              0...35

              Предел погрешности измерения нагрузки, %

              ±2

              Память результатов

              2500

              Потребление, мА

              20

              Габаритные размеры прибора / силовой рамы, мм

              60x90x225 / 120х105х165

              Размер испытываемых образцов, мм

              100х100х100

              Масса прибора, кг

              3,7

              Состав базового комплекта

              Прибор ОНИКС-СР

              Силовая рама для кубов с гранью 100 мм

              Аккумуляторы, блок питания

              Сервисная программа на CD, кабель USB

              Руководство по эксплуатации

              Свидетельство о Госповерке ОНИКС-СР

              Дополнительная комплектация

              Силовая рама по спецзаказу клиента

              Кожаный кофр

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