БЕТОН ФРОСТ прибор для измерения морозостойкости бетона

Описание товара

БЕТОН-ФРОСТ предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона дилатометрическим методом при однократном замораживании водонасыщенных 100х100х100 мм образцов-кубов (ГОСТ 10180) и кернов ø100х100 мм, ø70х70 мм (ГОСТ 28570) в соответствии с п.4.1 и Приложением Б ГОСТ 10060-2012 после определения коэффициента преобразования, получаемого по результатам параллельных испытаний классическим (многократные циклы замораживания-оттаивания) и дилатометрическим методамиПрибор обеспечивает оперативный контроль морозостойкости легких и тяжелых бетонов при производстве изделий и конструкций, строительстве и обследовании объектовПрименяют для контроля качества продукции, корректировки технологии и рецептур бетонаПреимуществаВпервые использована адаптивная математическая модель процесса испытаний (патент), позволяющая повысить точность измерений и исключить дополнительную эталонную камеру из состава прибора, уменьшив тем самым затраты клиента на величину её стоимостиПрибор состоит из электронного блока, 1...3 измерительных камер и цифровой линии связи, имеет оптимальные массогабаритные показателиПри необходимости возможна работа по классическому варианту с дополнительной эталонной камеройИзмерительная камера имеет легкосплавный цельнофрезерованный корпус, надёжную систему герметизации и удаления воздуха, высокоточную измерительную систему со встроенной электроникойОптимальные массогабаритные показателиАвтономное аккумуляторное питаниеВстроенное зарядное устройствоРазъем фирмы LEMO (изображен на фото, опция) Внимание! В стандартном исполнении используется разъем РШ2Н-1-3Основные функцииАвтоматическая регистрация объемных деформаций и температуры в камерах с отображением динамики процессов на графическом дисплееМатематическое моделирование эталонной камеры (патент) с дополнительной обработкой информации по всем каналамАвтоматическое определение морозостойкости бетона по каждому образцуСистема меню для выбора режимов работыПолная архивация деформационных процессов и результатов измеренийСервисная программа для просмотра и углубленного анализа полученных процессов и результатов, автоматического формирования отчета, экспорта в Excel и другие приложенияТехнические характеристикиРазмеры испытуемых образцов: - кубы, мм100x100x100 и 70x70x70*- керны, ммø70x70*Диапазон измерения объёмных деформаций, см30,1÷7,0Дискретность измерений, см30,001Пределы абсолютной погрешности измерения объёмных деформаций, см3±0,1Количество измерительных камер, шт.1...3Габаритные размеры, мм: - электронного блока150х76х27- измерительной камеры160х170х210Масса, кг - электронного блока0,2- измерительной камеры3,6* - вкладыши, необходимые для измерений кубов 70х70х70 и кернов ø70x70, в базовый комплект не входятСервисная компьютерная программаПеренос результатов измерений в ПКАрхивация, документирование и обработка результатовЭкспорт в Excel, сохранение в текстовый формат для других программБазовая комплектацияБлок электронный, чехолИзмерительная камера, кабель - 1 комплектБлок соединительный для подключения 3-х камерОбразец стандартный 100х100х100 ммКрючокЗарядное устройство USB (1А)Кабель USBПрограмма связи с ПК на"Flash-визитке" / CDРуководство по эксплуатацииСвидетельство о Госповерке (2 года)