ПУЛЬСАР 21 версия 1 ультразвуковой прибор для контроля прочности

Описание товара

Прибор ПУЛЬСАР-2.1 предназначен для:Контроля прочности, однородности и класса бетона (ГОСТ 17624, Методические рекомендации МДС 62-2.01), кирпича (ГОСТ 24332) и других материалов на основании измерения в них времени и скорости распространения ультразвукаОбнаружения пустот, трещин и других дефектов, при технологическом контроле и обследовании объектов, измерение глубины поверхностных трещинОценки степени зрелости бетона при монолитном бетонированииОпределения плотности и модуля упругости материалов, звукового индекса абразивовОценки пористости, трещиноватости и анизотропии материаловПреимуществаНекритичность результатов к силе прижатия датчиков к объекту (патент)Благодаря повышенному напряжению возбуждения УЗ-колебаний и улучшенному соотношению «сигнал-шум» ПУЛЬСАР-2.1 работоспособен на больших базах прозвучиванияУниверсальные датчики на излучение и прием с повышенной отдачейДатчик поверхностного прозвучивания с фиксированной базой: – ручка из сверхлегкого и прочного инновационного материала позволяет контролировать объекты с низкой плотностью (низкой скоростью УЗК) – измерительная база 120 мм, необходимая для градуировки прибора по 100 мм образцам-кубам – эллиптические износостойкие протекторы для сухого точечного контактаГерметичные датчики сквозного и поверхностного прозвучивания с разъемами фирмы FISCHER для подводного обследования гидротехнических объектов (опция)Большой 3,8-дюймовый LCD дисплей с высоким разрешением и подсветкойВстроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 3,8 А*чОсновные функцииИзмерение времени и скорости распространения ультразвука при поверхностном и сквозном прозвучиванииФормирование результата по автоматически выполняемой серии от 2 до 10 измеренийВычисление прочности и класса бетонаОпределение глубины трещины по"Российскому" и"Английскому" методамВычисление плотности, модуля упругости материалов и звукового индекса материалов по установленным пользователем градуировочным зависимостямУниверсальные (по рекомендациям ЦНИИОМТП) и индивидуальные градуировочные характеристики для бетона с возможностью задания названий материаловДо 1000 протоколов контроля с результатами измерений, датой и сведениями об объекте контроляРусский и английский язык меню и текстовых сообщенийUSB интерфейс и специализированная сервисная компьютерная программаТехнические характеристикиДиапазон измерения/показаний времени, мкс10...100

10...20000Разрешающая способность, мкс 0,05Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения времени, мкс±(0,01t + 0,1)Диапазон измерения скорости, м/с1000....10000Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения скорости, м/с±(0,01v + 10)Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения скорости и времени при отклонении температуры окружающей среды на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона, в долях от основной погрешности, не более0,5Напряжение возбуждения, В500Рабочие частоты УЗК, кГц60±10Объем памяти, Гбайт до 4Разрешение дисплея LCD 320х240Габаритные размеры электронного блока, мм, не более 205х115х35Масса электронного блока / датчика поверхностного прозвучивания, кг, не более0,44 / 0,58Сервисная компьютерная программаПеренос результатов измерений в ПКАрхивация, документирование и обработка результатовЭкспорт в Excel, сохранение в текстовый формат для других программДополнительная программа"Аппроксиматор" для оперативного расчёта градуировочных зависимостей по экспериментальным даннымБазовая комплектацияБлок электронный, чехолДатчики (поставляются в зависимости от версии прибора):Версия 1 - датчик поверхностного прозвучивания П111-0.06-И3Версия 2 - датчики сквозного прозвучивания П111-0.06-И2 (2 шт.)Версия 3 - датчики сквозного и поверхностного прозвучиванияКомплект кабелей (1,5м x 2 шт.)Кабель 3м. (для версии 2, версии 3)Контрольный образец-призма, чехолЗарядное устройство USB (1А)Кабель USBПрограмма связи с ПК на"Flash-визитке" / CDРуководство по эксплуатацииСумка (при комплектации Кейсом не поставляется)Свидетельство о Госповерке (1 год)