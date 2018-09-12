ОНИКС 26 версия 1 измеритель прочности (дефектоскоп) строительных материалов

Описание товара

ОНИКС-2.6 предназначен для оперативного контроля прочности, однородности и определения класса лёгкого, тяжёлого и высокомарочного бетона (ГОСТ 22690) при технологических испытаниях и обследовании объектов, а также для контроля кирпича и др. строительных материаловПрибор можно использовать для дефектоскопии изделий, исследования упруго-пластических свойств материаловПреимуществаПовышенная точность контроля (патент) обеспечиваемая многопараметрическим методом измерений в сочетании с адаптивной фильтрацией сигналов, статистической обработкой и выбраковкой данныхЛёгкий, компактный и эргономичный датчик (см. ОНИКС-2.5"особенности датчика склерометра")Широкий динамический диапазон и низкий уровень помех измерительного трактаВизуализация формы сигнала датчика склерометра, позволяющая судить об упруго-пластических свойствах и других характеристиках внутренней структуры материалаДефектоскопия изделий по спектральным характеристикам сигналов реакции объекта на ударное воздействие (в компьютерных приложениях)Пространственная и температурная компенсация погрешностей измеренийНовые интерфейс и система меню с кнопками быстрого доступа повышают скорость и удобство работы с приборомВысококонтрастный цветной TFT дисплей с большими углами обзора, диагональю 2,8 дюйма и разрешением 320х240 позволяет работать при температурах до -20 °CВстроенная литиевая батарея ёмкостью 2,3 А*ч и многоуровневый режим энергосбережения обеспечивают длительное время непрерывной работы прибораРазъемы фирмы LEMOНесколько вариантов исполнения прибора, отличающихся конструкциями электронного блока и датчикаUSB-интерфейс, встроенное зарядное устройствоОсновные функцииОпределение прочности путём измерения параметров электрического импульса склерометра, интеллектуальной обработки сигналов (одиночных и серий до 15 ударов) и вычисление результата по заданным градуировочным зависимостямВычисление класса бетона по ГОСТ 18105Оцифровка и визуализация сигналов (одиночных и серий до 15 ударов) с получением амплитудных, временных, интегральных и спектральных характеристик30 базовых градуировочных характеристик учитывающих возраст и способ твердения бетонаВвод пользователем 30 градуировок новых материалов и названий объектов измеренийФункция оперативного уточнения градуировочных характеристик посредством коэффициента совпадения Кс (ГОСТ 22690, Прил. Ж)Архивация сигналов, результатов и условий измерений (номер, вид, материал и температура объекта, дата, время,...)USB интерфейс для связи с ПК и заряда аккумулятораСпециализированная сервисная компьютерная программаТехнические характеристикиДиапазоны измерения прочности, МПа1...100, 1...30(ЛБ), 3...150(ВБ)*Пределы основной относительной погрешности измерения прочности, %±8Пределы дополнительной относительной погрешности измерения прочности при отклонении температуры на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона, %±1,5Энергия удара, Дж0,12Память результатов, серий х ударов2600 х 5Разрешение экрана TFT320х240Габаритные размеры, мм, не более: - блок электронный150x68x23 - датчик склерометрØ30x165Масса, кг, не более: - блок электронный0,19 - датчик склерометр0,14* - исполнение ВБ временно поверяется до 100 МПаСервисная компьютерная программаПеренос результатов измерений в ПКАрхивация, документирование и обработка результатовПросмотр графиков ударовЭкспорт в Excel, сохранение в текстовый формат для других программБлок электронный с чехлом, 2 варианта исполнения:Версия 1 - со встроенным пирометром (датчиком температуры поверхности бетона)Версия 2 - без встроенного пирометраДатчик-склерометр, 3 варианта исполнения:ОНИКС-2.6 - универсальное (диапазон прочностей 1...100 МПа)ОНИКС-2.6ЛБ - для легких бетонов (диапазон прочностей 1...30 МПа)ОНИКС-2.6ВБ - для высокомарочных бетонов (диапазон прочностей до 150 МПа)Рабочая эквивалентная мера прочности, коврикЗарядное устройство USB (1А)Кабель USBПрограмма связи с ПК на"Flash-визитке" / CDРуководство по эксплуатацииСумка (при комплектации Кейсом не поставляется)Свидетельство о Госповерке (1 год)