ДПГ 1 динамический плотномер грунтов

Описание товара

Динамический плотномер грунтов ДПГ-1.XЦена: ДПГ-1.1 (ускоритель ударника, штамп. диам. 200 мм, Ed 100... 200 МПа, масса 11,2 кг ) - 253 500,00 руб. с НДСДПГ-1.2 (свободно падающий груз, штамп диам. 300 мм, Ed 20...300 МПа, масса 13,8 кг) - 239 000,00 руб. с НДС. Патент РФ №93824Приборы внесены в Государственный реестр СИ РФ под №48811-11 НазначениеКонтроль уплотнения грунтов при строительстве дорог, железнодорожного полотна, оснований фундаментов и опор мостов, прокладке траншейОпределение динамического модуля упругости Еd (несущей способности) грунта и оснований дорог методом штампа, имитирующим проезд автомобиля по дорожному покрытию, согласно основным положениям документа СТ СЭВ 5497-86Преимущества и варианты исполненияСамые легкие, эргономичные и компактные приборы данного видаУдобно расположенный быстросъемный электронный блокПередача ударного усилия через шаровую опору на несъемный штампВозможность оперативной смены типоразмера штампа от 150 до 300 мм (опция)Выпускается два запатентованных вида исполнения: – ДПГ-1.1 - конструкция с автоматизированным взводом и ускорителем ударника (единственная конструкция на рынке такого вида