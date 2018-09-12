ЦЕМЕНТ ПРОГНОЗ прибор для ускоренного определения активности цемента

Описание товара

ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ-2 обеспечивает ускоренное определение активности цемента за 3 часа по величине контракции цементного теста в соответствии с методиками измерения МИ 2486-98, МИ 2487-98Прибор осуществляет определение базовых показателей активности цемента в 1, 3 и 7-суточном режимахПозволяет определять морозостойкость, прочность и водонепроницаемости бетона (раствора) по методикам МИ 2488-98, МИ 2489-98, МИ 2625-00Прибор используют для определения сроков схватывания цементного тестаВозможно исследование процессов структурообразования по кинетике удельного электрического сопротивления и температуре (опция)ПреимуществаЕдинственный автоматический контракциометр оригинальной конструкции, включающий: – цельнофрезерованную, компактную измерительную камеру из полиамида – датчик контракции (изменения объёма) с прецизионной измерительной системой – разъемный стакан из полиамида, позволяющий быстро и без повреждений извлекать пробу цемента после испытаний – дополнительный измерительный контейнер для исследования процессов структурообразования цементного теста по изменению его удельного электрического сопротивления и температуры (опция)Отображение динамики процессов на графическом дисплее с подсветкойВозможность одновременного подключения до 3 измерительных камер (опция)Геометрия полученных после испытаний образцов позволяет испытывать их на сжатие для корректировки полученных результатовОпределение сроков схватывания образцов раствора и бетона (функция автоматического прибора Вика)Выпускается два варианта исполнения прибораРазъем фирмы LEMO (изображен на фото, опция) Внимание! В стандартном исполнении используется разъем РШ2Н-1-3Основные функцииАвтоматическое определение контракции цемента за 3 часа и прогнозирование активности цемента к заданному срокуПолучение базовых показателей цемента по 1,3 и 7-суточной контракции (опция)Определение сроков схватывания по образцам цемента, раствора, бетонаЗапись процессов изменения объема (контракции), температуры и электрического сопротивления материала в следствии гидратации и экзотермических реакций цементаОтображение динамики процессов на дисплее с автоматическим изменением масштабов осей времени и контракции (опционально температуры и сопротивления пробы)Полная архивация процессов и результатов измеренийРусский и английский язык меню и текстовых сообщенийРазъем USB для работы с компьютером и заряда аккумуляторовСервисная компьютерная программа: считывание результатов измерений из памяти прибора