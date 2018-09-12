ПАБ измеритель плотности асфальтобетона

Описание товара

Патент РФ №134653Прибор внесен в Госреестр СИ РФ под №39834-08Прибор внесен в реестры СИ Белоруссии, КазахстанаНазначение и применениеИзмеритель плотности асфальтобетона предназначен для оперативного неразрушающего контроля плотности дорожного покрытия, оценки его однородности и степени уплотненияПлотномер асфальтобетона позволяет выявлять недоуплотненные участки дорог и определять наиболее эффективные траектории движения катков в процессе укладки асфальтаПрибор обеспечивает контроль качества дорог и осознанный выбор мест взятия контрольных вырубокПреимуществаСамый компактный и легкий измеритель плотности асфальтобетона (патент)Благодаря использованию электромагнитного метода измерений, основанном на корреляции диэлектрических свойств асфальтобетона с его плотностью и температурой, прибор полностью безопасен, в нём отсутствуют радиоактивные и ударные элементыПозволяет проводить 100% контроль дорожного полотна без его разрушения для выявления проблемных участковВремя одного измерения составляет несколько секундДля повышения точности измерений плотномер асфальтобетона имеет встроенный бесконтактный датчик температуры, переключаемую глубину электромагнитного поля и автоматическую компенсацию влияния влажностиВстроенный литиевый аккумулятор большой ёмкости и зарядное устройство обеспечивают длительный период непрерывной работы и быстрое восстановление работоспособности прибораОсновные функцииИзмерение плотности и температуры асфальтобетонаВычисление коэффициента уплотненияАвтоматическая термокомпенсация показаний плотности и индикация уровня паразитной влажностиБазовые градуировочные характеристики с возможностью их изменения по результатам фактических испытаний вырубок3 режима оперативного уточнения уже введённых характеристик: – ввод значения смещения (сдвиг характеристики на постоянную величину) – ввод коэффициента совпадения (изменение угла наклона градуировочной характеристики) – введение фактического значения максимальной плотности укатанной асфальтобетонной смесиАрхивация 50 тыс. результатов и условий измерений в реальном времениОтображение результатов на графическом дисплее с подсветкойПрограммируемое автоматическое отключение прибора при перерывах в работеРазъем USB для работы с компьютеромСервисная компьютерная программаСчитывание результатов из памяти прибораДокументирование и архивация результатов испытанийТрансляция данных в Excel и текстовый форматТехнические характеристикиДиапазон измерения плотности, г/см32,0...2,7Пределы погрешности измерения плотности, %±2,0Диапазон определения коэффициента уплотнения0,8...1,1Диапазон измерения температуры объекта, °С-5,0...+140Пределы погрешности измерения температуры, %±3Время измерения, с5...30Габаритные размеры, ммØ240х86Масса плотномера асфальтобетона, кг1,6Состав базового комплекта ПАБПрибор со встроенным аккумуляторомБлок питанияСервисная программа на CD, кабель USBРуководство по эксплуатацииСвидетельство о ГосповеркеДополнительная комплектацияКожаный кофрКонтрольный образец