Лабораторный круг истирания ЛКИ 3 (2 образца)

Описание товара

Лабораторный круг истирания ЛКИ-2 (1 образец) и ЛКИ-3(2 образца) Предназначен для определения:— истираемости бетонов дорожных полов, лестниц и других конструкций сухим абразивом по ГОСТ 13087-81— изностойкости неглазурованных керамических плиток по ГОСТ 27180-2001.Модель ЛКИ-3 позволяет проводить одновременно 2 испытания.Технические характеристикиМощность привода, кВт0,55Питание, В380Количество оборотов диска, об/мин28Путь, проходимый образцом за время истирания, м 150Нагрузка на истираемый образец, мПа0,06Размеры истираемого образца70,7х70,7Габаритные размеры прибора, Ш*В*Г480х650х700Вес не более , кг60КомплектностьКруг истирания в сборе, шт.1Паспорт, шт.1