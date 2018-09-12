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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.09.2018
              126 650

              Лабораторный круг истирания ЛКИ 3 (2 образца)

              Телефон
              +78632756147
              Продавец
              АССЕРВИС
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              Описание товара

              Лабораторный круг истирания ЛКИ-2 (1 образец) и ЛКИ-3(2 образца) Предназначен для определения:— истираемости бетонов дорожных полов, лестниц  и других конструкций сухим абразивом по ГОСТ 13087-81— изностойкости неглазурованных керамических плиток по ГОСТ 27180-2001.Модель ЛКИ-3 позволяет проводить одновременно 2 испытания.Технические характеристикиМощность привода, кВт0,55Питание, В380Количество оборотов диска, об/мин28Путь, проходимый образцом за время истирания, м 150Нагрузка на истираемый образец, мПа0,06Размеры истираемого образца70,7х70,7Габаритные размеры прибора, Ш*В*Г480х650х700Вес не более , кг60КомплектностьКруг истирания в сборе, шт.1Паспорт, шт.1

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